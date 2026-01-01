Полиция прокомментировала слухи о проверке смартфонов пермяков Информация является недостоверной

В полиции Пермского края прокомментировали распространение в интернете фейкового документа о проверке смартфонов пермяков. Как уточнили в пресс-службе ведомства, информация является недостоверной.

«ГУ МВД России по Пермскому краю опровергает недостоверную информацию. Распространяемый в Интернете документ о якобы проверке полицейскими личных мобильных устройств на предмет наличия различных мессенджеров и приложений не соответствует действительности, информация является фейком», — отметили в полиции.

Правоохранительные органы призвали жителей региона быть внимательными и бдительными, использовать информацию только из официальных источников.

Ранее в Интернете появлялась недостоверная информация о том, что сотрудники краевого МВД якобы ходят по домам и снимают отпечатки пальцев жильцов. В ведомстве опровергли и эти слухи и рекомендовали пермякам не впускать в дом незнакомцев и не доверять подозрительным сообщениям.

