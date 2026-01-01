В полиции Пермского края опровергли слухи о сборе отпечатков пальцев у жителей ЦУР рекомендует не впускать домой незнакомцев Поделиться Твитнуть

В Центре управления регионом (ЦУР) Пермского края предупреждают о новом случае мошенничества. Как уточнили в ведомстве, полиция опровергла слухи о сборе отпечатков пальцев у жителей.

«В чатах гуляет фейк, якобы «сотрудники полиции» ходят по домам и под предлогом снятия отпечатков пальцев (биометрии) пытаются обмануть людей. ЦУР Пермского края уточнил информацию у МВД Прикамья. Ведомство официально опровергло эту информацию: полиция не проводит такие обходы», — рассказали в ЦУР.

Жителям рекомендуют не впускать в дом незнакомцев, не доверять подозрительным сообщениям и всегда проверять информацию в официальных источниках.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае злоумышленники начали рассылать СМС с предложением вернуть переплату за услуги отопления под видом управляющих организаций. В сообщениях они указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств.

