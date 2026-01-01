На Мулянке в Перми 14-летняя девочка провалилась под лёд Пострадавшую достали из воды спасатели

В Перми 31 марта 14-летняя девочка провалилась под лёд на Мулянке, когда шла от ЖК «Медовый» в сторону м/р Паркового. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на слова очевидцев, она вышла на лёд и провалилась по пояс.

Ставшая свидетелем происшествия проходившая мимо женщина вызвала спасателей, её дочь принесла тёплые вещи для пострадавшей. На берег сотрудники Пермской городской службы спасения вытащили девочку волоком на носилках. По предварительной информации, с ней всё хорошо.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сайту сообщили, что сообщение на пульт дежурного поступило в 11:40. Для ликвидации последствий происшествия от РСЧС были привлечены девять человек и три единицы техники.

Ранее «Новый компаньон» писал, что жителей Прикамья предупредили об опасной ледовой обстановке. Сообщалось, что инспекторы ГИМС усилили патрулирование водоёмов в связи с ухудшением ситуации. Специалисты фиксируют появление трещин, промоин и общее истончение ледяного покрова.

