Жителей Прикамья предупредили об опасной ледовой обстановке

МЧС России по Пермскому краю

Инспекторы ГИМС в Прикамье усилили патрулирование водоёмов в связи с ухудшением ледовой обстановки. Специалисты фиксируют появление трещин, промоин и общее истончение ледяного покрова.

— Визуально лёд ещё может казаться прочным, но потепление и активное солнце меняют его структуру: он становится пористым и теряет несущую способность, — поясняет Александр Васильев, заместитель начальника Центра ГИМС.

Несмотря на предупреждения, любители подлёдной рыбалки продолжают выходить на опасную поверхность. Статистика прошлого года подтверждает риски: в марте-апреле зафиксировано 8 происшествий на льду, 4 из них закончились гибелью людей, включая ребёнка.

