Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея официально открыта «Мы получили новый родной дом. Здесь прекрасные виды и лучшие закаты в Перми»

Официальная церемония открытия Пермской художественной галереи, состоявшаяся в Перми 31 марта, была краткой и модной: эффектной и технологичной.

На подиуме в просторном фойе нового здания губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и директор галереи Юлия Тавризян совершили символическую распаковку «первого экспоната»: из фанерного транспортировочного ящика был извлечён макет музейного здания, который ожил, засветился и под «Многую лету» в исполнении хора Пермской оперы спроецировал силуэт здания на мультимедийный экран, где это здание выстроилось, развернулось и открылось взору присутствующих, среди которых были чуть ли не все лучшие люди Перми.

В кратком приветственном слове Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто был причастен к созданию нового музея, выделив персонально главу федерального правительства Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрий Чернышенко и архитектора Сергея Чобана — автора проекта галереи. Губернатор отметил и работу музейного коллектива, который в кратчайшие сроки перевёз, распаковал и подготовил к экспонированию около 60 тыс. экспонатов.

От имени российского музейного сообщества галерею и всех пермяков поздравил президент Российского национального комитета Международного совета музеев INCOM Василий Панкрадов. На церемонии присутствовали потомки одного из основателей Пермской галереи, собирателя пермской деревянной скульптуры Николая Серебренникова. Его внучка Марина Ткаченко сказала: «Николай Николаевич вами гордится».

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Знаете, бывает, что ты боишься поверить в то, что будет, — а вот оно, всё случилось! Мы получили дом, родной дом, в котором мы будем жить. Дом, в котором хорошо картинам, скульптурам, всем произведениям, всем шестидесяти тысячам произведений, которые мы храним и стараемся хранить бережно.

Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в подготовке, строительстве, проектировании, реализации. И спасибо, дорогие сотрудники! Это был подвиг, я не боюсь этого слова, по переезду, по созданию экспозиции, по освоению этого здания.

Я надеюсь, что вам всем, дорогие зрители, здесь будет уютно и хорошо. Здесь есть всё для того, чтобы можно было с удовольствием, приятно и с пользой проводить время. Надеюсь, что прямо вот в ближайшие минуты вы сможете подтвердить эти мои впечатления и наши слова.

Гости церемонии с энтузиазмом отправились осматривать экспозиции, а для посетителей галерея откроется 2 апреля. Билеты на все слоты пока ещё есть.

Если в здании Спасо-Преображенского собора в постоянной экспозиции находилось 1,5 % от коллекции галереи, то в новом здании выставлено около 20 % произведений. Для осмотра открыты 12 из 14 разделов новой экспозиции. Раздел «Народное искусство» сейчас отдан под временную выставку «Пермяк и Парма», посвящённую творчеству Петра Субботина-Пермяка, а раздел «Советское искусство» — под выставку «Распаковка», посвящённую переезду галереи в новый дом. Эти две экспозиции будут оформлены после окончания работы временных выставок.

Кроме того, для посещения открываются временные выставки «Дом» — на первом этаже, в зале сменных экспозиций, и «Искусство по полочкам» в детском образовательном центре.

В ближайших планах галереи — выставка современного искусства Science Art, которая должна открыться летом, а следом — выставка, посвящённая пермским художникам XVIII — начала XX века. Вообще, выставочный план музея сформирован уже до 2028 года.

Юлия Тавризян:

— Мы получили площадь в семь раз больше, чем была в здании собора, и дело даже не в количественном увеличении пространства, а в том, что это абсолютно современное, технологичное здание, которое позволит организовать правильный микроклимат для хранения каждой коллекции, которое позволит нам показывать не четыре, как раньше, а четырнадцать новых экспозиций. Это здание, которое позволит проводить здесь умный досуг: здесь есть и образовательный центр, и библиотека публичная, и мультифункциональный зал для проведения событий и мероприятий; здесь прекрасные виды и лучшие закаты в Перми; здесь Кама становится культурным героем. Здесь удобно и комфортно.

В программе событий, посвящённых открытию новой галереи, есть большая деловая линейка для профессионалов-музейщиков: со всей России на открытие галереи прибыло около 80 экспертов.

«Новый компаньон» уже подробно рассказывал об архитектуре нового здания Пермской художественной галереи. Рассказ о её экспозициях и репортаж с музейного форума читайте в «Новом компаньоне» 7 апреля.

