Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Медленно и с удовольствием Что увидели первые посетители нового здания Пермской художественной галереи Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Бразговская/Министерство культуры Пермского края

Идея проводить экскурсии по пустому зданию Пермской галереи на «Заводе Шпагина» была отчасти вынужденной: необходимо было если не открыть, то хотя бы приоткрыть художественный музей, чтобы его присутствие в пермской реальности брало начало не в 2026-м, а в 2025 году; однако, если бы не было этой вынужденности, её стоило бы изобрести, ведь благодаря этим экскурсиям пермяки получили совершенно новый художественный опыт.

Каждый экскурсант почувствовал себя отчасти руфером-диггером-экстремалом, отчасти Ларой Крофт и Индианой Джонсом: пустое, неосвоенное здание отдаёт загадочным, слегка пугающим промышленным шиком, сосредоточенной деловитостью стройплощадки и роскошью настоящего храма, пусть не затерянного в джунглях, но всё же труднодоступного.

Фото: Ольга Бразговская/Министерство культуры Пермского края

Здание абсолютно готово, и, насколько нам известно, Пермская галерея уже начала перевозить туда экспонаты. В зал пермской деревянной скульптуры экскурсии не водят: «пермские боги» уже находятся на новом месте жительства, в помещении идут последние приготовления к торжественному открытию.

Ольга Шур

Произведения авторский скульптуры тоже уже осваивают новые места. В музее не будет отдельной скульптурной экспозиции: как и в прошлые годы в Спасо-Преображенском соборе, скульптура будет присутствовать в виде интерьерных интервенций. Часть произведений уже заняла свои позиции в застеклённых нишах в огромном атриуме на трёх экспозиционных этажах — здесь и классицизм с ампиром, и ироничная постмодернистская скульптура XXI века. Каменные, деревянные и керамические персонажи смотрят в сторону Камы через застеклённый фасад.

Этот вид и этот фасад — особый предмет разговора, один из главных поводов для интереса экскурсантов и один из главных экспонатов нового музея. Через стеклянные стены здания открывается вид на иную реальность — ту самую Пермь, которая «как не в Перми».

Конечно, в первую очередь внимание привлекает главный фасад и вид на Каму. Рекомендуется смотреть с третьего этажа — самого высокого из доступных для посетителей, потому что с большой высоты менее заметны унылые «недострои» вдоль набережной; именно с высоты открываются виды на уютные курьинские домики на правом берегу реки и золотую маковку церкви, панорама от Спасо-Преображенского собора до Мотовилихинских заводов, а в самые удачные часы — закаты и рассветы.

Если, как это было до закрытия экспозиции в соборе, в этом пространстве будут проходить ночные концерты Дягилевского фестиваля, зрителям уже не нужно будет уходить после концерта встречать рассвет и пить кофе на набережную: чудесные виды будут открываться прямо из галереи.

Однако здание стеклянное не с одной стороны — оно всё из стекла. Несколько широких коридоров ведут к задней стене, такой же прозрачной и выходящей на склон горы, и это — взгляд в прошлое. Здесь завораживающий зимний лес, совершенно первозданный, из-под снега выпирают каменные хребты отложений пермского периода — такой была эта местность до прихода человека. Пешеходная дорожка между зданием и склоном уже благоустроена, и в сумерках здесь романтично светятся фонарики.

Юлия Баталина

Ещё один стеклянный фасад — со стороны входа — это взгляд в будущее. Прямо напротив расположен заводской корпус «Литера Д1», который уже оформлен в стилистике будущего музея «Пермский период», а слева на горке — Петропавловский собор, первое каменное сооружение Перми. Между этими тремя видовыми точками — галерея, музей, собор — просторная площадь, и уже видно, насколько это благоустроенное и привлекательное пространство; можно зримо представить, как оно заполнится людьми, спешащими на концерты в соседний Дом музыки или зашедшими на кофе в фуд-корт, который планируют устроить в одном из помещений главного здания бывшего завода — «Литере Д».

Именно эта видовая точка внушает веру в то, что идея «культурного кластера» на бывшей заводской территории, может быть, не такая уже несбыточная.

Юлия Баталина

Что ещё увидели первые экскурсанты? Стильные интерьеры с несколькими мощными акцентами. Практически каждый, кто побывал на экскурсии, сфотографировал широкую главную лестницу, серый цвет ступеней которой контрастирует со светлым деревом перил. Перила, между прочим, двойные — детские и взрослые. Каждый второй снял видео, поднимаясь или спускаясь на панорамном лифте.

Ольга Шур

Экскурсанты стали ещё и первыми зрителями нескольких выставок. Экспозиция в образовательном центре — «Музей по полочкам» (0 +) — каждого посетителя превратила в ребёнка: здесь можно открывать и закрывать дверки и окошечки на интерактивных стендах, переставлять фигурки в «кукольном домике» — макете здания галереи в разрезе, трогать тактильные экспонаты, собирать паззлы.

Фонд креативных индустрий тоже подготовил выставку к открытию галереи — произведения современных пермских авторов: керамика, камень, текстиль, роспись по дереву, которые, может быть, со временем станут музейными экспонатами.

Фото: Ольга Бразговская/Министерство культуры Пермского края

Ещё одна экспозиция — цифровая инсталляция, созданная искусственным интеллектом и анимирующая историю места, где расположен «Завод Шпагина»: от динозавров и Пермского моря через первые поселения людей и строительство медеплавильного завода, историю Горнозаводской железной дороги — к современности. Красочный ролик демонстрирует не только возможности ИИ и достижения цифровых технологий, но и новые возможности музея: он идёт на экранах в прекрасном зрительном зеле с мультмедийным оборудованием и над стойкой гардероба, где в ближайшем будущем расположатся такие же «живые» анонсы выставок и превью постоянных экспозиций.

Юлия Баталина

Наконец, самая важная, сложная, но в то же время аттрактивная выставка называется «Распаковка» (0 +). Это выставка-лабиринт: заворачиваешь за угол — а там сюрприз. В таинственной полумгле — таинственные полураспакованные экспонаты: укутанная в папиросную бумагу и пластиковый «бабл-рэп» старинная мебель, едва вынутые из чехлов исторические костюмы, уютно устроившаяся на слоях упаковочного материала скульптура из шамота, сидящий на ящике для перевозки произведений искусства пермский деревянный Христос. Каждый из этих экспонатов становится неожиданностью, предстаёт по-новому. Зритель чувствует причастность к торжественному и важному процессу, почти к таинству. Никогда ещё музейные предметы не выглядели так беззащитно, так зависимо, так трогательно.

Благодаря обильным кураторским текстам и пояснениям экскурсоводов посетители проникаются деталями сложного переезда большого художественного музея, так что этот увлекательный квест — ещё и познавательный.

Экскурсоводы здесь непростые: прогулки по зданию ведут интересные люди с уникальными знаниями и личным взглядом на происходящее, от заместителя директора галереи по научной работе Ольги Старцевой до скульптора Олега Филимонова.

Наверное, стоит упомянуть всевозможные приятные мелочи: все эти подушечки для сидения, розетки для зарядки телефонов, интерактивные фотокиоски, удобную и стильную навигацию… Всё это — милые вишенки на огромном праздничном торте.

«Галерея переживает непростой этап своей истории»… Подобные высказывания можно отнести чуть ли не к половине пермских учреждений культуры, у многих из них «интересные времена»; но главный художественный музей Прикамья, да что там стесняться, — главный художественный музей всего Урала этапы переезда, жизни на временной «квартире», затем ещё одного переезда переживает и рефлексирует осмысленно и художественно, превращая хозяйственные и логистические перипетии в произведение искусства, в продолжительный перформанс, «распаковывая» новое здание, как драгоценный подарок, — медленно и с удовольствием.

В роли экскурсовода - директор Пермской галереи Юлия Тавризян. Фото: Ольга Бразговская/Министерство культуры Пермского края

