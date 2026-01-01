Организаторы марафона запустили в Перми «кофейные забеги»
В Перми запустили «Кофейные забеги». Организаторами выступили создатели Пермского марафона и сети кофеен Monkey Grinder. Первый такой забег состоялся 28 марта. Такие пробежки планируется проводить регулярно по субботам.
«Так ярко и энергично прошёл сегодня первый «Кофейный забег» от Пермского марафона и Monkey Grinder. Благодарим всех за то, что провели утро субботы вместе с нами. Обязательно повторим», — сообщается в соцсетях Пермского марафона.
«Кофейные забеги» представляют собой пробежку на 5-6 км. На финише участникам предлагают кофе.
Ранее стало известно, что на участие в Пермском марафоне уже зарегистрировалось более 5 тыс. спортсменов. Главное событие спортивного календаря Прикамья в этом году состоится 5 и 6 сентября. Организаторы приготовили для участников новый формат — костюмированный и семейный забег на 2,5 км. Символом марафона была выбрана белка.
