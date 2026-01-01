Символом Пермского марафона в 2026 году стала белка Участники смогут выступить в соответствующих костюмах Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Перми представили фирменный стиль и медали для участников Пермского марафона 2026 года. В прошлом году в нем приняли участие 17 тыс. человек, а в этом организаторы подготовили 20 тыс. слотов, напомнили в минспорта региона.

Министерство спорта Пермского края

Финишеры получат медали с изображением белки, одного из животных охотничьего календаря Коми. Участники смогут выступить в костюмах, соответствующих этой тематике. Дистанция 2500 м будет представлена в трёх форматах: спортивный, семейный и костюмированный забеги.

Министерство спорта Пермского края

На дистанции 21,1 км будет работать пейсмейкер — титулованный ультрамарафонец и ультратриатлет Владимир Волошин. Также в этом году будет вручена уникальная сборная медаль спутников марафона. Медали-лапки получат участники Спартаковской мили и Счастливого забега, а за участие в Perm Trail предусмотрена награда в виде головы медведя.

Пермский марафон пройдет 5-6 сентября, и регистрация уже открыта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.