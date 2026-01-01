Полиция нашла подростков, бросавших ветки в Вечный огонь в Перми Информацию передали следователям Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сотрудники полиции установили личности трёх несовершеннолетних, которые жгли ветки деревьев на территории мемориального комплекса вблизи «Огня вечной славы» в Мотовилихинском районе Перми, сообщили в краевом ГУ МВД.

С подростками и их родителями провели профилактическую беседу. Информацию о правонарушениях направят в Комиссию по делам несовершеннолетних Орджоникидзевского района и следственные органы.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале этой недели пермяки возмутились поведением подростков, гревшихся у Вечного огня рядом с музеем-диорамой на мемориале, возведённом на месте митингов рабочих 1905 года. На опубликованных в соцсетях фото было видно трёх девочек: две из них сидели на каменном постаменте и грели руки, а третья стояла рядом. С ними также была собака на поводке.

Очевидцы сообщали, что девочки жгли палки на огне и кидали снежки, а на замечания огрызались.

Следком возбудил уголовное дело.

