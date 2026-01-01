Пермяков возмутили подростки, гревшиеся у Вечного огня

Мемориальный ансамбль, сооружённый на месте митингов рабочих в 1905 году: памятник, урна с прахом С. А. Звонарёва, «Вечный огонь» (Пермь, микрорайон Вышка-1) – памятник истории

Сергей Копышко

В Перми жители выразили недовольство подростками, которые грелись у Вечного огня рядом с музеем-диорамой на мемориале, возведённом на месте митингов рабочих 1905 года. Об этом пишет perm.aif.ru.

Очевидцы поделились фотографией в социальных сетях. На снимке у огня запечатлены три девочки: две сидят на каменном постаменте, грея руки, а третья стоит рядом. С ними также находится собака на поводке.

Автор фото подписал его так: «Вечный огонь на 1905 года. Девочки жгут палки на огне и кидают снежки. На замечания огрызаются».

Напомним, в начале марта 2026 года был вынесен приговор 18-летнему жителю с. Карагай, который в мае 2025 года осквернил мемориал воинам Великой Отечественной войны. Юноша бросил цветы в пламя мемориала. Суд признал его виновным по ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и реабилитация нацизма) и назначил наказание в виде обязательных работ.

