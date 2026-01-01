В Прикамье юноша признан виновным в реабилитации нацизма Житель Карагая пытался потушить Вечный огонь Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

В Прикамье суд вынес обвинительный приговор по делу о реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следователь Верещагинского межрайонного следственного отдела краевого управления СК России собрал достаточно доказательств для привлечения к ответственности 18-летнего жителя с. Карагай. Юноша признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ за публичное осквернение символов воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества.

Следствие и суд установили, что в ночь на 7 мая 2025 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к мемориальному комплексу воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в с. Карагай. С целью осквернения символа воинской славы он попытался потушить Вечный огонь, который символизирует вечную память о героях. Для этого он взял цветы с плиты мемориала и бросил их в пламя. Затем он разбросал обгоревшие цветы по территории мемориала. Эти действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ.

