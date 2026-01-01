В Перми на Вишерской из-за потопа меняют 10-метровый участок коллектора

ООО «Новогор-Прикамье»

На ул. Вишерской в Перми продолжается восстановление магистрального железобетонного коллектора, из-за повреждения которого были затоплены близлежащие улицы.

Как сообщили в «Новогор-Прикамье», для ремонта трубопровода потребовалось укрепление бетонными плитами подъездных путей для тяжёлой спецтехники. Сама раскопка глубиной почти 9 м также укреплена бетонными плитами, предотвращающими осыпание стенок котлована.

На территорию работ было проведено временное электроснабжение для освещения котлована в ночное время. Отведение стоков производится в действующий трубопровод в обход поврежденного участка.

Во вторник, 31 марта, специалисты приступят к монтажу стеклокомпозитной трубы диаметром 1,5 м, затем установят новый канализационный колодец глубиной 5 м.

Продолжается откачка воды с рельефа спецтехникой.

С момента утечки бригады «Новогора» и подрядной организации работают на ул. Вишерской круглосуточно, сменяя друг друга.

Водоснабжение потребителям не ограничивается.

