Ликвидация причин потопа на Вишерской в Перми продолжается

ООО «Новогор-Прикамье»

Из-за резкого потепления, активного таяния снега и несовершенства городской ливневой канализации, которая должна принимать талые воды, нагрузка на хозяйственно-бытовую канализацию достигла максимума. В результате на изношенных участках железобетонного коллектора в Дзержинском районе вчера произошел обвал свода и выброс сточных вод на поверхность, сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье».

На ул. Вишерской со вчерашнего дня работают бригады и подрядчики компании. Они используют тяжелую спецтехнику для расчистки. Работы затруднены большим объемом воды, так как невозможно переключить стоки.

Аналогичная проблема возникла на участке по ул. Трамвайной. Этот участок огорожен, и к работам приступят после согласования земельных раскопок с городскими службами.

Технический директор «Новогор-Прикамье» Алексей Политов заявил: «Мы прилагаем все усилия для восстановления работы системы. Наши бригады и специалисты трудятся круглосуточно. Подрядчики оказывают максимальную поддержку, так как компания предоставляет им все необходимые материалы и оборудование».

