Потоп на улице Деревообделочной в Перми произошёл из-за повреждения коллектора К месту аварии направлен гусеничный экскаватор

ООО «Новогор-Прикамье»

На улицах Вишерской и Деревообделочной в Перми образовалась лужа из-за сбоя в системе водоотведения. Специалисты «Новогора» обследовали территорию и обнаружили повреждение железобетонного коллектора, которое, вероятно, произошло из-за перегрузки талыми водами. Вода скопилась в низине.

Для устранения повреждения к месту ЧП был направлен гусеничный экскаватор. После прибытия техники начнётся восстановление.

Отмечается, что подача воды населению не прерывалась.

СМИ с утра писали, что 26 марта на ул. Деревообделочной на территории гаражного кооператива произошёл сильный потоп. По словам владельцев затопленных гаражей, приток воды начался около 7:30 из-за прорыва коллектора. Затем затопило и соседнюю ул. Вишерскую.

