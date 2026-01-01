В Перми объявили повторный конкурс на проектирование школы в районе ДКЖ

Городские власти объявили новый конкурс на выбор подрядчика для проектирования школы на территории, ограниченной улицами Боровой, Василия Каменского, Папанинцев и Углеуральской, в районе ДКЖ. Информация появилась на портале госзакупок.

В конкурсной документации сказано, что новая школа на 550 учеников должна включать учебные классы и специализированные кабинеты для изучения иностранных языков, музыки, изобразительного искусства, информатики; актовый зал на 150 мест; спортивный комплекс с двумя залами; столовую на 275 человек; вестибюльную зону, медкабинет и пр.

Напомним, ранее объявленный конкурс на этой школы был отменён после жалобы ЗАО «Проектно-инвестиционная компания» в УФАС. Жалоба была признана необоснованной, так как заказчик — ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» — решил отменить конкурс, пояснили «Новому компаньону» в антимонопольном ведомстве.

Начальная (максимальная) стоимость контракта по проектированию составляет 57,237 млн руб. В ходе отменённого конкурса она была меньше на 36 тыс. руб. Заявки принимаются до середины апреля. Срок завершения проекта — до конца октября 2027 года.





