Экс-глава Агентства по развитию МСП Прикамья перешла на новую работу Елена Вон назначена директором краевого центра развития агробизнеса

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Бывший руководитель ликвидированного в 2025 году Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Прикамья Елена Вон назначена на должность директора подведомственного краевому минагро ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса». Об этом сообщает пресс-служба минагро.

«Елена Вон назначена директором государственного казенного учреждения Пермского края «Центр развития агробизнеса». К исполнению обязанностей она приступила сегодня, 30 марта», — отметили в ведомстве.

Исполнявшая с 2024 года обязанности директора учреждения Ольга Камина продолжит работу в должности заместителя руководителя.

Напомним, Елена Вон ранее работала в Агентстве МСП в должности заместителя руководителя. После ухода Анны Быковой в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края в марте 2025 года она была назначена исполняющим обязанности главы ведомства. В июне стало известно, что Агентство прекращает свою деятельность в соответствии с Указом губернатора о его упразднении. Полномочия ведомства перешли краевому минэкономразвития.

Центр развития агробизнеса в Пермском крае был зарегистрирован в 2020 году. По принципу «единого окна» учреждение предоставляет аграриям меры государственной поддержки и информационно-консультационные услуги, участвует в разработке и реализации региональных госпрограмм и инвестпроектов, направленных на развитие АПК, анализирует и ведёт мониторинг деятельности субъектов МСП и СХК.

