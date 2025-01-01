Руководителем Агентства по развитию МСП Пермского края назначена Елена Вон Она приступила к работе в статусе исполняющей обязанности Поделиться Твитнуть

Фото: группа Агентства по развитию МСП ПК в ВКонтакте

На заседании правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин представил нового руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Прикамья.

Исполнять обязанности главы ведомства будет Елена Вон, ранее работавшая заместителем руководителя Агентства.

Напомним, экс-глава Агентства Анна Быкова с 21 марта 2025 года заняла должность министра агропромышленного комплекса Пермского края. На своей странице ВКонтакте она заявила о своей уверенности в том, что в новой для неё сфере «пригодятся компетенции, знания и социальный капитал, полученные за время работы в Агентстве».

Ранее, 28 февраля, глава краевого минсельхоза Павел Носков уволился с этой должности по собственному желанию. С 1 марта обязанности руководителя министерства исполнял Юрий Крестьянников, бывший заместитель Носкова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.