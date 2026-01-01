В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Погожевым Ему было 59 лет

Фото: сообщество "Александровск Официально" ВКонтакте

Как сообщили в администрации Александровского муниципального округа Прикамья, 3 марта в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб местный житель Владимир Погожев. Ему было 59 лет.

Обстоятельства жизни и гибели бойца не раскрываются. Власти выразили глубокие соболезнования семье и родным погибшего.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 30 марта в рп. Яйва, по ул. Демьяна Бедного, 53-1. Начало — в 11:00. Похороны пройдут на кладбище рп. Яйва.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Александровском округе простились с погибшим на СВО в ноябре 2024 года бойцом Александром Бугаевым. На момент смерти ему было 48 лет.

