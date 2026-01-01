В Прикамье простились с погибшим на СВО Александром Бугаевым Ему было 48 лет

Фото: Администрация Александровского округа

В Александровском округе Пермского края простились с погибшим на СВО бойцом Александром Бугаевым. Об этом сообщает местная администрация в социальных сетях.

Александр жил и воспитывался в детском доме в Чердыни, с 1995 года проходил срочную военную службу во Владивостоке. После армии много лет жил и работал в Соликамске — на магниевом заводе. С 2006 года переехал в Александровск, работал на местном хлебокомбинате.

Осенью 2024 года, в октябре, 48-летний прикамец решил заключить контракт с Минобороны, чтобы отправиться служить в зону специальной военной операции. Он погиб в ноябре того же года при выполнении боевых задач.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.









