В Перми продаётся бизнес по аренде автодомов и бань на колёсах Стоимость актива составляет 4,5 млн рублей

В Перми на продажу выставили бизнес по аренде кемперов (автодомов) и оборудования для автомобильных путешествий. Согласно размещённой на сайте объявлений информации, стоимость франшизы составляет 4,5 млн руб.

Автор объявления отмечает, что срок окупаемости бизнеса составляет 18 месяцев, прибыль растёт на 110% в год. Причина продажи — смена страны проживания.

В стоимость входят девять единиц техники, в частности кемперы, бани-бочки и банные чаны, а также сопутствующее оборудование автотуризма и право аренды стоянки рядом с дорогой. В соцсетях компании отмечается, что путешественникам также предлагаются услуги аренды авто-палаток и туристическое оборудование.

