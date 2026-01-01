В центре Перми выставили на продажу балетную школу L'OРЕRА Готовый бизнес отдают за 3,4 млн рублей

Фото: Анастасия Соколова / vk.com/school_ballet_perm

В историческом центре Перми, в одном из новых жилых комплексов по ул. Пермской, 2, продаётся балетная школа L’OРЕRА. Владелец выставил бизнес на продажу за 3,4 млн руб. В объявлении на сайте «Авито» отмечается, что школа работает как готовый бизнес с наработанной клиентской базой, собственным логотипом и мерчем, а также настроенной рекламной кампанией.

Особенностью L’OРЕRА является сильный преподавательский состав: здесь преподают артисты Пермского театра оперы и балета, выпускники Пермского хореографического училища и института культуры. Все педагоги — практикующие хореографы и постановщики, а ученики школы уже становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. В школе созданы все условия для занятий: хореографические залы с зеркалами и станками, специальный балетный линолеум, гардероб с новыми сценическими костюмами. Интерьер разработан с участием архитекторов и художников Театра-Театра, мебель сделана на заказ.

Как отмечается в объявлении, школа расположена в историческом центре города, где высокий трафик и транспортная доступность, покупатель получает не только полностью оборудованное помещение площадью 168 кв. м, но и налаженные бизнес-процессы, включая рекламные публикации и активную концертную деятельность.

Предложение может быть интересно как инвесторам, так и профессионалам, желающим продолжить развитие балетного образования в Перми, говорится в объявлении.

