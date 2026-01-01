Весеннее половодье в Прикамье начнётся 30 марта Приток воды в Камское водохранилище превысит 1000 кубометров в секунду

Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Формально весеннее половодье в Прикамье начнётся 30 марта. По информации ГИС-центра ПГНИУ, приток воды в Камское водохранилище к этой дате превысит 1 тыс. кубометров в секунду. Отмечается, что это значительно раньше нормы, но не рекорд. В 2020 году половодье началось в середине марта.

Пока снега в Пермском крае много, самая малоснежная территория — Коми-Пермяцкий округ, самая малоснежная метеостанция — Гайны (17 см). При этом влагозапасы снега даже в самых малоснежных местах Коми-Пермяцкого округа составляют 80 мм и более, в северной и восточной частях региона — 200 мм и более, в пригородных лесах восточнее Перми — около 150 мм.

Ожидается, что аномально тёплая погода сохранится минимум до 2 апреля, воздух будет прогреваться до +15…+17°С. Вместе с тем возрастёт приток воды в реки, рост уровней воды станет более ощутимым, особенно на малых реках в районе Перми и в бассейне Сылвы. Интенсивность подъёмов будет не более 40-60 см в сутки.

Согласно среднесрочным прогнозам, 3 апреля возможен выход циклона с юга, который принесёт существенные осадки в виде дождя. В этом случае к середине первой декады апреля возможна ещё большая активизация развития весенних процессов на реках.

