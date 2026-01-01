В Перми 28 марта был побит очередной температурный рекорд Воздух прогрелся до +17,3 градусов

Зарина Ситдикова

Пермь стала самым тёплым местом в Прикамье 28 марта. Как сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края», в этот день в краевой столице был побит очередной температурный рекорд.

«Новый исторический температурный рекорд марта в Перми +17,3°С. Это на 2,3°С выше, чем предыдущий исторический максимум марта, установленный 27 марта 2008 года», — отметили эксперты.

На других метеостанциях максимумы достигли +13..+17°С. Воздух 28 марта также сильно прогрелся в Лысьве — до +17°С, в Губахе — до +16,9° и Кунгуре — до +16,8°С. В соседних регионах при этом было прохладнее, чем накануне, но несколько теплее оказалось в Шамарах Свердловской области, где температура достигла отметки в +17,4°С.

По прогнозам, на юге Пермского края 29 марта температура может составить +12...+14°С, возможен слабый дождь. На остальной территории — около +8…+11°С, в Перми +10°С, на севере будет ясная погода. Новая волна тепла, пик которой придётся на 1-2 апреля, ожидается уже в начале следующей недели. Воздух в эти дни может прогреться до +15…+17°С.

