Пермская «Парма» крупно уступила на выезде в Красноярске Матч завершился счётом 97:78 в пользу «Енисея»

Фото: пресс-служба БК "Бетсити Парма"

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 28 марта в Красноярске прошёл матч между местным «Енисеем» и пермской «Бетсити Пармой». Хозяева паркета выиграли с крупной разницей в счёте — 97:78 (30:25, 23:18, 21:15, 23:20).

Лучшие результаты показали Джейлен Адамс (набравший 19 очков, сделавший четыре передачи и три подбора), Террелл Картер (у него 16 очков, семь передач и три подбора) и Александр Шашков (15 очков, семь подборов, две передачи). Лучшим игроком признан Террелл Картер (КПИ 21).

«Мы не показали той энергии и той игры в защите, к которой готовились. Специально прилетели за день, чтобы быть свежими. Сейчас начинается самый важный этап сезона: всё, что было раньше, нужно забыть, — всё начинается заново. С такой игрой, как сегодня, у нас нет никаких шансов, поэтому мы должны пересмотреть своё отношение к делу. Мы действовали не как команда, а каждый сам за себя. Игроки, стремясь набрать очки, бросали из сложных ситуаций, не двигали мяч и не помогали в защите», — прокомментировал главный тренер пермяков Евгений Пашутин.

По его словам, проблема наблюдалась в защите и подборе, его подопечные совершили 21 потерю, пять из которых — у разыгрывающего. Эти ошибки помогли сопернику набрать лёгкие очки.

Взять реванш «Парма» сможет 5 апреля. Игра снова состоится на выезде в Красноярске.

Предыдущий матч «Парма» тоже проиграла, пропустив более 90 очков. Встреча на выезде в Москве завершилась счётом 91:83 в пользу ЦСКА.

Следующий матч пермяки проведут дома 31 марта. В международном матче в рамках WINLINE Basket Cup «Парма» сыграет против сербской «Меги». Как напомнили в пресс-службе клуба, матч станет решающим в борьбе за выход в Финал четырёх. Сейчас «Парма» занимает второе место в группе А, на первом — ЦСКА. В группе Б определены оба участника: УНИКС и «Зенит».

