Пермская «Парма» проиграла ЦСКА Первую четверть пермяки выиграли

БК «Парма»

В воскресенье, 22 марта, на стадионе «Баскет Холл» в Москве прошёл очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА одержал победу над «Бетсити Пармой» со счётом 91:83 (18:24, 29:25, 18:17, 26:17).

Центровой Террелл Картер из США стал лучшим игроком в составе пермской команды. Он набрал 17 очков, сделал девять подборов, шесть передач, один перехват и семь потерь. Его вклад в матч оценивается коэффициентом полезности «+27».

Самым результативным игроком ЦСКА стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. Он оформил дабл-дабл, набрав 16 очков, два подбора, десять передач и один перехват, допустив семь потери. Коэффициент эффективности Тримбла составил «+25».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.