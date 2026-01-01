В Перми на сутки задерживается вылет самолёта в Баку Пассажирам предоставили гостиницу

Алина Наумова

В Перми на сутки задержали вылет самолёта в Баку (Азербайджан). Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, рейс IO 483 авиакомпании «Ираэро» должен был отправиться из столицы Прикамья 28 марта в 17:55, однако время вылета перенесли на 29 марта 17:30.

В связи с длительной задержкой транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Как сообщили в пермском надзорном органе, соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров взято на контроль.

Авиакомпания организовала размещение пассажиров в гостинице. В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 28 марта в пермском аэропорту наблюдались задержки ряда авиарейсов. Так, самолёт из Москвы прилетел с опозданием на шесть часов, из Санкт-Петербурга — на восемь часов, почти на три часа задержан прилёт самолёта из Нарьян-Мара, до часа — из Махачкалы и Камрани. А парный рейс из Санкт-Петербурга и обратно был полностью отменён.

