В Перми отменили рейс до Санкт-Петербурга Задержаны прилёты из Нарьян-Мара, Махачкалы и Камрани

Константин Долгановский

В аэропорте Большое Савино проинформировали о задержке прибытия и отправления ряда рейсов.

Так, Airbus авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс СУ 1394 из Шереметьево, прилетел на 6 часов позже, в 06:45.

Прибытие рейса «Победы» ДР 569 из Санкт-Петербурга отложено на 8 часов, до 12:40. Соответственно обратный рейс ДР 570 вылетит не раньше 13:25.

Рейсы FV 6581 и FV 6582 Санкт-Петербург—Пермь и Пермь—Санкт-Петербург отменены.

Почти на три часа задержан прилет рейса из Нарьян-Мара. До часа составляют задержки рейсов из Махачкалы и Камрани.

