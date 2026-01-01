В Перми отменили рейс до Санкт-Петербурга
Задержаны прилёты из Нарьян-Мара, Махачкалы и Камрани
В аэропорте Большое Савино проинформировали о задержке прибытия и отправления ряда рейсов.
Так, Airbus авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс СУ 1394 из Шереметьево, прилетел на 6 часов позже, в 06:45.
Прибытие рейса «Победы» ДР 569 из Санкт-Петербурга отложено на 8 часов, до 12:40. Соответственно обратный рейс ДР 570 вылетит не раньше 13:25.
Рейсы FV 6581 и FV 6582 Санкт-Петербург—Пермь и Пермь—Санкт-Петербург отменены.
Почти на три часа задержан прилет рейса из Нарьян-Мара. До часа составляют задержки рейсов из Махачкалы и Камрани.
