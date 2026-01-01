Выручка пермского мукомольного завода выросла на 5% Чистая прибыль увеличилась на 22%

Константин Долгановский

По итогам 2025 года АО «Пермский мукомольный завод» увеличило выручку на 5,2%, до 3,1 млрд руб. Чистая прибыль показала рост на 22%, до 151,6 млн руб. Информация содержится в отчёте компании о финансовых результатах.

Себестоимость реализованной продукции составила 2,6 млрд руб. (+5,5%), коммерческие расходы — 197,6 млн руб., управленческие — 173,1 млн. Валовая прибыль выросла на 3,4%, до 452,8 млн руб., при этом прибыль от продаж снизилась на 15%, до 82,1 млн руб. Сумма дивидендов от ООО «Птица-Мельница» составила 134,8 млн руб. Долгосрочные обязательства предприятия увеличились до 34,6 млн руб., краткосрочные — до 752,5 млн руб. Кредиторская задолженность — до 131,6 млн руб., дебиторская — до 735,7 млн руб.

Объём реализации муки и крупы снизился на 6,6 тыс. т и в натуральном выражении составил 116,6 тыс. т. Больше всего было продано муки высшего сорта (57,9 тыс. т), муки первого сорта (38,9 тыс. т) и ржаной обдирной (10,8 тыс. т). Основными потребителями являются коммерческие организации (94,8% от общего числа). Отгрузка железнодорожным транспортом в 2025 году снизилась на 4,6 тыс. т, автотранспортные отгрузки, напротив, увеличились — на 11,8 т.

Как сообщал «Новый компаньон», в 2024 году завод увеличил доходы на 16%, до 2,9 млрд руб. Чистая прибыль показала почти трёхкратный рост — до 124,3 млн руб.

