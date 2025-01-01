Прибыль мукомольного завода Перми выросла в три раза Объём реализации увеличился на 6 тысяч тонн Поделиться Твитнуть

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АО «Пермский мукомольный завод» опубликовало свои финансовые результаты за 2024 год. По данным ФНС, чистая прибыль организации выросла почти в три раза — на 186,5%, до 124,3 млн руб. (43,4 млн руб. годом ранее). Доход увеличился на 16%, до 2,9 млрд руб. (2,5 млрд руб. в 2023 году).

Согласно пояснениям к отчёту, объём реализации муки и крупы в 2024 году в натуральном выражении составил 123,3 тыс. т — на 6,8 тыс. т больше, чем годом ранее. Больше всего реализовано муки высшего (почти 58 тыс. т) и первого сорта (43,8 тыс. т). Основной объём продаж реализуется коммерческим организациям (95%).

Пермский мукомольный завод — одно из крупнейших отраслевых предприятий России, перерабатывающее в сутки до 1 тыс. т зерна. Завод производит муку и другие продукты переработки зерна (отруби, манную крупу, зародышевые хлопья). Пермская мука выпускается под торговой маркой «Птица-Мельница». Бенефициарным владельцем является Арцвик Гарслян. Общая площадь земельных участков предприятия составляет 5,3 га.

Как сообщал «Новый компаньон», в 2023 году АО снизило объёмы реализации продукции. Из закупленных 156,7 тыс. т зерна было переработано 154 тыс. т, что на 5,8% ниже, чем годом ранее.

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