Алёна Бронникова Мукомольный завод Перми снизил производство муки и круп Реализация продукции уменьшилась на 5,8% Поделиться Твитнуть

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По итогам 2023 года АО «Пермский мукомольный завод» снизил объёмы реализации продукции по сравнению с 2022 годом. Соответствующие данные следуют из годового отчёта предприятия, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Согласно документу, в прошлом году было закуплено 156,7 тыс. тонны зерна, переработано 154 тыс. тонны, выработано муки и круп — 117,7 тыс. тонны, а реализовано 116,4 тыс. тонны. Это на 5,8% ниже, чем годом ранее, — в 2022-м объём реализации муки и круп составил 123,2 тыс. тонны.

Выработка отрубей составила 31 тонну, реализация — 30,8 тонны, что ниже на 10,7% показателей предыдущего года (в 2022-м — 34,1 тонны). Пшеничных зародышевых хлопьев выработано 30 тонн, реализовано 28 тонн — меньше на 17,8%, чем в 2022 году (33 тонны). Очищенное зерно было реализовано в объёме 3,9 тыс. тонны — почти на 36% меньше, чем в 2022-м (5,3 тыс. тонны). По реализации муки бестарным способом показатель вырос на 1%, 19,5 тыс. тонны в 2023 году против 19,8 тыс. тонны в 2022-м.

Как указано в отчёте, наибольший удельный вес в структуре произведённой мукомольно-крупяной продукции приходится на пшеничную муку высшего (37%) и первого сорта (28%). По сравнению с 2022 годом объём реализации продукции мукомольного завода предприятиям хлебопечения уменьшился на 278 т, предприятиям торговли — на 6,5 тыс. т.

Пермский мукомольный завод — одно из крупнейших отраслевых предприятий России, перерабатывающее в сутки до 1 тыс. т зерна. Завод производит муку и другие продукты переработки зерна (отруби, манную крупу, зародышевые хлопья). Пермская мука выпускается под торговой маркой «Птица-Мельница».

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