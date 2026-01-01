Очёрскую больницу в Пермском крае покинула главврач Эмма Розанова работала в учреждении с 1992 года

Главный врач Очёрской больницы в Пермском крае Эмма Розанова 27 марта покинула свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Вслед за мужем-военным Эмма Викторовна пришла работать в Очёрскую ЦРБ участковым врачом-педиатром в 1992 году. В то время стационар учреждения был рассчитан на 260 коек, здесь оказывалась терапевтическая, хирургическая помощь, были детское отделение, родильный дом и поликлиника.

«Уже тогда Эмму Розанову отличало стремление познавать новое, постоянно учиться, набираться разностороннего опыта, поэтому она после приёмов в поликлинике регулярно дежурила в стационаре, в роддоме, осваивала все грани профессии. Прошло буквально полгода, когда главный врач ЦРБ Михаил Алексеевич Мухачев предложил ей занять должность своего заместителя по детству и родовспоможению», — рассказали в минздраве.

После кадровых перестановок больница осталась без главного врача, и эту должность предложили Эмме Розановой, исполнявшей обязанности руководителя в течение двух лет. В должности она была утверждена в 2007 году.

Как сообщила сама Эмма Викторовна, последние несколько лет в больнице системно выстраивалась работа по привлечению молодых кадров, подготовке целевых студентов, ординаторов. Начиная с 2020 года, в учреждение пришли работать 14 молодых врачей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сын основателя Института сердца в Перми Сергея Суханова — Михаил Суханов, занимающий должность главврача пермской больницы им. Тверье, покидает должность. Он возглавил Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане (Северная Осетия) 11 марта.

