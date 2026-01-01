Проект строительства экотехнопарка в Пермском округе прошёл госэкспертизу Объект появится в Софронах

Проект строительства экотехнопарка в Софронах Пермского муниципального округа прошёл государственную экспертизу. Согласно информации, опубликованной на сайте ЕГРЗ, ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение 24 марта.

Проектную документацию на строительство объекта подготовило московское ООО «Экологический цифровой оператор». Застройщиком является ООО «Пермский региональный экологический оператор», учредителем которого выступает Фонд развития Пермского края.

В рамках строительства экотехнопарка запланировано возведение мусоросортировочного комплекса и площадки мембранного компостирования.

Напомним, проект был разработан в 2019-2021 годах. Завод будет построен на площади 89 тыс. кв. м. Планируется, что объём ТКО, поступающий на обработку, составит более 250 тыс. т в год. Концессионное соглашение по реализации проекта было подписано с ООО «Энвиком-Пермь», объём инвестиций оценивался в 4,7 млрд руб. Однако концессионер нарушил условия соглашения, и в мае 2025 года региональные власти расторгли договор.

