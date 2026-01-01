В Кочево Прикамья бойцы СВО не будут платить за аренду муниципального жилья Мера предусмотрена и для членов их семей

Алёна Бронникова

Участники СВО и члены их семей освобождаются от платы за аренду муниципального жилья, сообщает телеграм-канал «На местах». Такое решение приняли депутаты Думы Кочевского округа.

Данная категория, к которой военнослужащие и граждане, принимающие участие в специальной военной операции, а также члены их семей, не будет платить за аренду жилья по договорам социального найма.

Ранее также сообщалось, что военные следователи посетили Центральный рынок, проверили строительные площадки и торговые павильоны на наличие лиц, не вставших на воинский учет. В результате было проверено около 40 человек. Оказалось, что все они уже состоят на воинском учете. Три иностранца, после разъяснения условий ускоренного получения гражданства для военнослужащих, выразили желание заключить контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах России для участия в СВО.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.