С начала года в Прикамье 15 иностранцев, получивших гражданство РФ, ушли на СВО

фото предоставлено в Военном СО СКР по Пермскому гарнизону

Сотрудники Военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону в сотрудничестве с военной полицией провели очередное мероприятие по постановке на воинский учёт иностранных граждан, получивших российское гражданство.

Военные следователи посетили Центральный рынок, проверили строительные площадки и торговые павильоны на наличие лиц, не вставших на воинский учет. В результате было проверено около 40 человек. Оказалось, что все они уже состоят на воинском учете. Три иностранца, после разъяснения условий ускоренного получения гражданства для военнослужащих, выразили желание заключить контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах России для участия в СВО.

Такие мероприятия проводятся Военным следственным отделом по Пермскому гарнизону ежемесячно. Выявленные нарушители правил воинского учёта доставляются в военные комиссариаты для постановки на учет. За нарушение правил учета граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 тыс. руб. или лишены российского гражданства.

В 2026 году более 45 иностранных граждан, получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учёт, и 15 из них заключили контракты на прохождение военной службы.

