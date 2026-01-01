Работников пермского предприятия осудят за взрыв, приведший к смерти коллеги Уголовное дело передано в Кировский районный суд

фото: Пермский краевой суд

Прокуратура Кировского района Перми завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому против двух сотрудников коммерческой компании. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Согласно материалам следствия, 19 августа 2025 года на рабочем месте в Перми обвиняемые, стремясь ускорить процесс, нарушили правила техники безопасности. В результате этого на производственной площадке скопилась газовая смесь выше допустимой концентрации. Когда возникла искра, произошёл взрыв, который привёл к гибели работника.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Сейчас уголовное дело передано в Кировский районный суд Перми для дальнейшего рассмотрения.

Как ранее писал «Новый компаньон», 19 августа в Перми на производственном участке по адресу ул. Промучасток, 40/1 погиб сотрудник ООО «Транстрейд». Взрыв газовоздушной смеси произошёл при подготовке железнодорожных цистерн к плановому ремонту. Трое работников получили серьёзные ожоги и были госпитализированы, один из них скончался в больнице.

Сообщалось, что сотрудники работали без необходимого обучения по охране труда, а условия на рабочих местах не были должным образом оценены.

