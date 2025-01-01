Из-за взрыва газовоздушной смеси в Перми погиб человек
Инспекция труда расследует обстоятельства
В Перми 19 августа на производственном участке по ул. Промучасток, 40/1 произошёл групповой несчастный случай, в результате которого погиб работник компании ООО «Транстрейд». Как сообщает региональная инспекция труда, обстоятельства происшествия расследуются.
В ведомстве уточнили, что взрыв газовоздушной смеси произошёл при подготовке железнодорожных цистерн к плановым ремонтам. В медицинское учреждение с ожогами тяжёлой степени были доставлены три работника. Один из них позже скончался в больнице.
Замглавы Госинспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев отметил, что сейчас инспекция опрашивает очевидцев и работодателя, проводит правовой анализ документов. Проверка уже показала, что работники были допущены к работе без обучения охране труда, а на рабочих местах не была проведена специальная оценка условий.
За нарушения трудового законодательства виновных лиц привлекли к административной ответственности. Материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса привлечения их к уголовной ответственности.
По данным Checko, в Перми ООО «Транстрейд», осуществляющее вспомогательную деятельность, связанную с ж/д транспортом, было зарегистрировано в 2013 году. Выручка по итогам прошлого года составила 44,4 млн руб., чистая прибыль — 124 тыс. руб. В арбитражных судах были рассмотрены шесть судебных дел с участием компании, в том числе в четырёх случаях ООО выступало в качестве ответчика, в двух — в качестве истца.
Учредителем компании выступает Владимир Яковлев, собственник ещё двух действующих организаций, связанных с ж/д транспортом: ООО «Транстрейдсервис» и ООО «Центр подготовки и ремонта вагонов».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.