Из-за взрыва газовоздушной смеси в Перми погиб человек Инспекция труда расследует обстоятельства

Максим Артамонов

В Перми 19 августа на производственном участке по ул. Промучасток, 40/1 произошёл групповой несчастный случай, в результате которого погиб работник компании ООО «Транстрейд». Как сообщает региональная инспекция труда, обстоятельства происшествия расследуются.

В ведомстве уточнили, что взрыв газовоздушной смеси произошёл при подготовке железнодорожных цистерн к плановым ремонтам. В медицинское учреждение с ожогами тяжёлой степени были доставлены три работника. Один из них позже скончался в больнице.

Замглавы Госинспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев отметил, что сейчас инспекция опрашивает очевидцев и работодателя, проводит правовой анализ документов. Проверка уже показала, что работники были допущены к работе без обучения охране труда, а на рабочих местах не была проведена специальная оценка условий.

За нарушения трудового законодательства виновных лиц привлекли к административной ответственности. Материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса привлечения их к уголовной ответственности.

По данным Checko, в Перми ООО «Транстрейд», осуществляющее вспомогательную деятельность, связанную с ж/д транспортом, было зарегистрировано в 2013 году. Выручка по итогам прошлого года составила 44,4 млн руб., чистая прибыль — 124 тыс. руб. В арбитражных судах были рассмотрены шесть судебных дел с участием компании, в том числе в четырёх случаях ООО выступало в качестве ответчика, в двух — в качестве истца.

Учредителем компании выступает Владимир Яковлев, собственник ещё двух действующих организаций, связанных с ж/д транспортом: ООО «Транстрейдсервис» и ООО «Центр подготовки и ремонта вагонов».

