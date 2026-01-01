В Перми выделили участок для благоустройства места отдыха у Мотовилихинского пруда Площадь участка — 8 тысяч квадратных метров

Как сообщили в городском департаменте земельных отношений администрации Перми, для обустройства места отдыха у воды в районе Мотовилихинского пруда сформирован участок площадью 8028 кв. м. Вид разрешённого использования — «территории общего пользования», что позволяет возводить здесь объекты благоустройства для отдыха жителей. По поручению главы Перми Эдуарда Соснина ведётся работа по приведению территории в соответствие с законодательством и её назначением.

В настоящее время участок закреплён за МКУ «Пермблагоустройство» на постоянной основе. На территории уже проведены проектно-изыскательские работы.

В МКУ «Пермблагоустройство» рассказали, что проект предусматривает создание современной инфраструктуры для отдыха у воды. Планируется обустроить зону с песчаным покрытием, деревянными настилами и газоном. Также будут установлены кабинки для переодевания, душевые, туалет и комната матери и ребёнка. На территории разместят скамейки, шезлонги и зарядные устройства для гаджетов. Кроме того, там появится спасательный пункт.

Проект включает создание спортивной зоны с тренажёрами, детской площадки с безопасным покрытием и ограждением, а также набережной. По периметру территории проложат экотропу с местами для отдыха. Работы запланированы на 2026-2028 годы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми представили проект нового пляжа у Мотовилихинского пруда. Госинспекция по ОКН выдала положительное заключение.

