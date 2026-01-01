В Перми представили проект нового пляжа у Мотовилихинского пруда Госинспекция по ОКН выдала положительное заключение Поделиться Твитнуть

рисунок из проектной документации

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обнародовала проект благоустройства территории у Мотовилихинского пруда (планируемая к благоустройству зона является объектом археологического наследия под названием «Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение»). Разработчиком выступило пермское ООО «Научный проектно-технологический институт «Ортэкс».

Согласно проекту, на территории укрепят откосы и возведут подпорную стенку, проложат ливневую канализацию и установят наружное освещение, возведут административно-бытовой комплекс, туалеты, КПП, проложат прогулочные дорожки из разноцветной плитки, на детской площадке уложат резиновое покрытие, на экотропе, зонах отдыха и пирсе установят настил из террасной доски, а спортивную и пляжную зоны покроют песком. На территории также появятся летний душ, питьевой фонтанчик, комната матери и ребенка, спасательный пункт, зарядные станции для гаджетов.

В проекте предусмотрены парковки на 24 места.

рисунки из проектной документации

Госинспекция по ОКН выдала на проект положительное заключение.

