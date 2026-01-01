Семь студентов Пермского университета будут получать стипендии Фонда Потанина

ПГНИУ

Фонд Потанина объявил результаты стипендиального конкурса на 2025/26 учебный год. Победителями стали семь студентов Пермского государственного национального исследовательского университета, сообщили в пресс-службе вуза.

Это магистрантки биологического факультета Татьяна Безукладникова и Зарина Галаева; магистранты географического факультета Данил Богатырев, Лидия Плеханова, Александра Самаркина и Екатерина Шистерова; магистрант геологического факультета Семён Карякин.

С февраля текущего года и до окончания обучения они будут ежемесячно получать именную стипендию Фонда Потанина в размере 30 тыс. руб. Всего в конкурсе участвовали 9106 студентов из 71 вуза России.

