Четверо студентов магистратуры Пермского политеха стали стипендиатами фонда Потанина Конкурс проходит в два этапа

Олег Антонов

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги стипендиального конкурса, и победителями стали 1000 магистрантов из 71 ведущего университета России. Среди них — четверо студентов Пермского политеха, которые будут получать именную стипендию в 30 тыс. руб. ежемесячно до окончания обучения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году конкурс привлёк рекордное количество участников: 9106 заявок, что на треть больше, чем в прошлом сезоне. После первичного отбора эксперты оценили 4016 работ, из которых в финал вышли 2300 кандидатов. Тысяча из них стали стипендиатами, включая 671 первокурсника и 329 второкурсников.

От Пермского политеха в конкурсе участвовали студенты разных факультетов: Кирилл Мехоношин (направление «Прикладная математика и информатика»), Никита Пятковский («Прикладная механика»), Александр Симонов («Прикладная математика и информатика») и Антон Юхневский («Автоматизация технологических процессов и производств») с факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий.

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе участники подают заявку, включающую мотивационное письмо и научно-популярное эссе на тему будущей магистерской диссертации. Второй этап включает деловые игры, интервью, решение кейсов и другие групповые и индивидуальные задания.

При отборе оцениваются академический, интеллектуальный, творческий и лидерский потенциал кандидатов, их мотивация к развитию, социальная активность, ответственность и осознание значимости выбранной специальности.

