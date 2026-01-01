Энергетики рассказали о причинах аварии в Орджоникидзевском районе Перми Без воды и света остались десятки жилых домов

Константин Долгановский

Днём 26 марта в распределительной сети 6 кВ Перми произошло технологическое нарушение. В результате без электроснабжения осталась часть жителей в Орджоникидзевском районе по улицам Вильямса, Кабельщиков, Янаульская и Толбухина. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Пермэнерго».

«В устранении нарушения были задействованы две бригады «Россети Урал». В 16 часов 31 минуту подача электроэнергии всем обесточенным потребителям была восстановлена», — отметили в организации.

Как ранее писал «Новый компаньон», 26 марта из-за аварии на электросетях была приостановлена работа оборудования водопроводной насосной станции «Северная». После этого жители микрорайонов Гайва и Заозерье остались без воды. Позже бригада коммунальщиков запустила резервный источник электропитания.

