В Перми из-за аварии на электросетях без воды остались Гайва и Заозерье Коммунальщики намерены запустить резервный источник электропитания

Из-за аварии на электросетях в столице Прикамья приостановлена работа оборудования водопроводной насосной станции «Северная». Это привело к отключению воды в микрорайонах Гайва и Заозерье.

Как сообщили в пресс-службе «НОВОГОРа», сейчас бригада коммунальщиков готовит к запуску резервный источник электропитания.

«При необходимости может быть организован подвоз воды в социально-значимые объекты и жилые дома», — отметили в компании и попросили с пониманием отнестись к ситуации, извинившись за неудобства.

Актуальную информацию о работах с отключением холодной воды можно уточнить на сайте коммунального оператора.

