На станции «Северная» в Перми запустили насосное оборудование после аварии Система постепенно заполняется водой

В Перми после аварии на станции «Северная» запустили насосное оборудование. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация «Новогор Прикамье» в своих социальных сетях.

В компании сообщили, что система постепенно заполняется водой. Чтобы восстановить подачу воды в микрорайонах Гайва и Заозерье потребуется некоторое время, сроки в организации не обозначают.

«Новогор» принёс извинения за неудобства, жителей также попросили проявить терпение.

Ознакомиться с актуальной информацией об отключениях холодной воды можно по ссылке.

Напомним, в Перми из-за аварии на электросетях без воды остались Гайва и Заозерье.

