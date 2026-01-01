Минтранс Прикамья отсудил у застройщика 200 млн рублей за невыполнение договора КРТ Решение вынес арбитражный суд

Арбитражный суд Пермского края постановил взыскать с ООО СЗ «Заостровка» (дочерняя компания застройщика «Самолет») 200 млн руб. Компания нарушила условия договора комплексного развития территории (КРТ) в д. Заостровка, не перечислив средства на капитальный ремонт ул. Строителей в установленный срок. На решение первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Министерство транспорта Пермского края подало иск к ООО СЗ «Заостровка», ссылаясь на неисполнение обязательств по договору КРТ от 29 мая 2025 года. Согласно условиям договора, компания должна была профинансировать ремонт ул. Строителей до конца октября 2025 года. Однако деньги так и не были перечислены.

В октябре 2024 года группа «Самолет» и власти Пермского края заключили договор о комплексном развитии территории в Заостровке общей площадью 5,74 га. Участок расположен между улицами Строителей в Перми, Водопроводной и б. Преображенского в Кондратово. Территория граничит с жилым комплексом «Мы», который строит компания «Девелопмент-Юг».

Согласно проекту КРТ, на этой территории планируется возвести не только жилые дома, но и детский сад, проложить улично-дорожную сеть и благоустроить прилегающую территорию. Также предусмотрена многоуровневая парковка.

В июле 2023 года компания получила разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса в Заостровке. Однако строительные работы так и не начались.

ООО СЗ «Заостровка» было основано в феврале 2023 года и является дочерней компанией ООО «Самолет-Регионы». Генеральным директором компании является Роман Лукьянов. В 2024 году компания зафиксировала чистый убыток в размере 7,76 млн руб.

Помимо иска от минтранса, в Арбитражном суде рассматриваются и другие дела. Министерство имущества Пермского края требует взыскать с ООО СЗ «Заостровка» 5,5 млн руб., а подрядная организация из Санкт-Петербурга, ООО «МК», подала иск на 696 тыс. руб.

