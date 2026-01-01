Власти Прикамья потребовали от компании федерального девелопера вернуть более 200 млн рублей ООО «СЗ «Заостровка» не исполняет договор о КРТ Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края подали в арбитражный суд иски против ООО СЗ «Заостровка». В частности, краевое министерство имущества и градостроительной деятельности требует от застройщика выплатить 5,5 млн руб., а региональный минтранс — 200 млн.

Как пояснили «Новому компаньону» в краевом правительстве, исковые требования связаны с просрочкой исполнения обязательства по договору о комплексном развитии территории (КРТ) в м/р Заостровка. За счёт средств застройщика, в частности, предполагалось частично профинансировать капитальный ремонт ул. Строителей на выезде из Кондратово. Обязательство было закреплено в соглашении с ООО «Специализированный застройщик «Заостровка» от 29 мая 2025 года, однако в положенный срок (до конца октября 2025 года) средства не поступили.

В минтрансе отметили, что на планы по обустройству съезда из Кондратово на ул. Строителей судебные споры не повлияют.

«На капремонт дороги уже заключен муниципальный контракт — заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Работы ведутся в графике и будут завершены в соответствии с условиями контракта», — сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

Рассмотрение исков в судебных заседаниях продолжатся в марте.

ООО «СЗ «Заостровка» основано 3 февраля 2023 года и зарегистрировано в Перми. Генеральным директором с 10 ноября 2025 года является Роман Лукьянов. Единственным собственником выступает ООО «Самолет-Регионы», владеющее 100% долей.

Напомним, структура федерального девелопера «Самолёт» ещё 3 октября 2024 года заключила с правительством Пермского края договор о комплексном развитии территории в м/р Заостровка Перми. В рамках реализации КРТ на площадке в 5,7 га, ограниченной улицами Строителей и Водопроводной и б. Преображенским, планировалось создание жилого кластера с переменной этажностью до 25 этажей с многоуровневой парковкой и детсадом. При этом дошкольное учреждение и улично-дорожная сеть безвозмездно передавались бы в муниципальную собственность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.