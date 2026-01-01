Пермский край занимает 16-е место среди регионов России по выручке компаний Также регион на 13-м месте по прибыли компаний

Константин Долгановский

Пермский край занимает 16-е место среди регионов России по выручке компаний со средним показателем в 89,98 млн руб. и общим в 4,47 трлн руб. Это следует из данных "СПАРК-Интерфакса", с которыми ознакомился «Новый компаньон».

В то же время регион занимает также 16-е место по количеству компаний и 13-е — по прибыли компаний. Что касается показателя прибыли, то в среднем он составляет 6,9 млн руб. По данным сервиса, в регионе зарегистрировано порядка 48 тыс. юридических лиц и 77 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае число предпринимателей достигло 107 тыс.

