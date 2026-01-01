В Пермском крае число предпринимателей достигло 107 тысяч В 2025 году развитие МСБ в Прикамье соответствовало общероссийским показателям Поделиться Твитнуть

фото: senivpetro

freepik.com

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр экономического развития региона Татьяна Чуксина обсудили результаты работы ведомства за 2025 год и ключевые задачи на 2026. Основное внимание уделялось поддержке малого и среднего предпринимательства, технологического бизнеса, инвестиционной активности и повышению эффективности государственных программ поддержки.

Дмитрий Махонин отметил, что Министерство экономического развития активно реализует национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», направленный на стимулирование частных инициатив и увеличение деловой активности по всему региону.

Губернатор отметил, что меры, принимаемые министерством, дают ощутимый результат: «Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Пермском крае увеличилось на 4%, достигнув 107 тыс. Важно, чтобы этот рост был равномерным и включал не только краевой центр, но и муниципалитеты. Для этого необходимо усиливать взаимодействие с местными администрациями и активно информировать бизнес о доступных мерах поддержки».

Татьяна Чуксина добавила, что в 2025 году также выросла численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса — до 518 тысяч человек (прирост 6%), а число самозанятых увеличилось до 257 тысяч (прирост 28%).

Особое внимание в регионе уделяется развитию технологического бизнеса. За два года количество малых технологических компаний (МТК) в федеральном реестре удвоилось — с 72 в 2023 до 144 в 2025, а их совокупная выручка возросла почти втрое, достигнув 43,4 млрд рублей.

Татьяна Чуксина сообщила, что регион продолжает занимать высокие позиции в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), занимая 5 место в рейтинге Минэкономразвития России уже третий год подряд. На территории края реализуется 96 проектов ГЧП с общим объемом инвестиций более 178 млрд рублей, из которых около 115 млрд — частные средства.

Приоритетные инвестиционные проекты не только создают новые производства и рабочие места, но и развивают инфраструктуру и муниципалитеты. «Мы продолжим привлекать федеральные ресурсы и сопровождать инвесторов», — отметила министр.

В 2025 году Агентство инвестиционного развития Пермского края привлекло 34 приоритетных инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций около 47 млрд руб. Одним из значимых результатов стало получение федеральной поддержки для создания промышленного технопарка «Дружба.Пермь» в Пермском муниципальном округе. Планируется ввод объекта в IV квартале 2027 года, где будут работать более 12 компаний. В 2025 году в регион привлечено 17,5 млрд руб. федеральных средств, включая казначейские инфраструктурные кредиты, займы ДОМ.РФ и субсидии.

Параллельно ведомство внедряет новые формы взаимодействия с бизнесом, включая офсетные контракты. В 2025 году был заключен первый такой контракт, предусматривающий создание в Перми уникального для России производства флокулянтов для очистки воды. Эта работа будет продолжена в 2026 году.

В регионе действует налоговая политика, направленная на поддержку предпринимательства и формирование устойчивого бюджета. Общий объем налоговой поддержки превысил 19,5 млрд руб., её получили более 180 тыс. предпринимателей и физических лиц. Благодаря этим мерам удалось снизить налоговую нагрузку на бизнес и создать дополнительные возможности для инвестиций и развития.

По инициативе губернатора Дмитрия Махонина в 2025 году было разработано и принято шесть законопроектов, направленных на повышение эффективности региональной налоговой системы.

Продолжается адресная корректировка налоговых льгот. Расширены параметры льготы по транспортному налогу для участников СВО: освобождение предоставляется на одно транспортное средство за период 2022—2025, увеличен предельный уровень мощности автомобиля до 240 л.с., и включены лица, заключившие контракты с организациями, поддерживающими выполнение задач Вооруженных Сил РФ. Для санаторно-курортных организаций сохранено освобождение от налога на имущество на срок до трех лет, при этом оптимизирована доля средств, направляемых на развитие муниципальной инфраструктуры — с 90% до 65%, что повышает эффективность использования льготы.

С 2025 года владельцы крупных спортивных объектов освобождаются от налога на имущество на пять лет при условии направления средств на модернизацию инфраструктуры. В региональный реестр уже включены УДС «Молот» и СК «Олимпия», и в 2026 году планируется расширение перечня. Также на три года освобождены от налога на имущество конгрессно-выставочные пространства, что стимулирует деловую активность и событийную экономику.

С 1 января 2026 года будет введен специальный режим АвтоУСН как альтернатива УСН и патенту. Более пяти тысяч налогоплательщиков уже перешли на новую систему налогообложения.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025 году была запущена программа стимулирования качественного роста МСП, включая увеличение доходов предпринимателей.

Через инфраструктуру поддержки было предоставлено 313 микрозаймов и займов на сумму 820 млн руб., а лизинговая поддержка оказана 29 компаниям на сумму более 280 млн руб. С помощью Региональной гарантийной организации бизнес привлек более 9 млрд руб., при этом на каждый рубль господдержки приходилось 3,6 руб. привлеченных средств. Пермский край лидирует среди регионов России по количеству и объему независимых гарантий.

Центр «Мой бизнес» оказал 3,7 тыс. услуг для 16,2 тыс. предпринимателей. Проведены крупные деловые форумы, образовательные программы и специальные проекты для участников СВО и их семей.

Благодаря работе регионального Центра поддержки экспорта компании Прикамья продолжают выходить на новые зарубежные рынки: в 2025 году экспорт МСП составил более 1 млрд руб., продукция отправлялась в 22 страны.

Еще одним направлением развития региона стала сфера креативных индустрий. В 2025 году начал работу Фонд креативных индустрий Пермского края, который за полгода провел 40 мероприятий и стал центром развития креативной экономики. В регионе зарегистрировано более 7,1 тыс. субъектов креативных индустрий.

Знаковым событием стало открытие кампуса «Школы 21» — образовательной площадки для цифровых технологий на 96 рабочих мест. Девять ИТ-компаний получили региональные гранты на сумму 45 млн рублей. Фонд активно привлекает дополнительное финансирование в сферу креативных индустрий — совместно с креативными компаниями региона было подано 18 заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив, Росмолодежи и Президента на сумму более 37 млн руб.

Министр экономического развития и инвестиций Татьяна Чуксина заявила, что в 2026 году ведомство сосредоточится на росте доходов и эффективности МСП, расширении поддержки для МТК, увеличении доли поддержки предпринимателей в муниципалитетах, развитии экспортного потенциала и креативных индустрий, а также на привлечении инвестиций и запуске новых приоритетных проектов.

Подводя итоги встречи, губернатор Дмитрий Махонин поддержал основные направления работы Минэка на текущий год и подчеркнул, что особая задача ведомства — способствовать росту предприятий от малых к средним и от средних к крупным. «Наша цель — создать экономику роста, в которой бизнесу будет выгодно развиваться в Пермском крае, инвестировать, создавать рабочие места и быть социально ответственными. Мы видим большие перспективы в развитии малых технологических компаний, поэтому необходимо доработать нормативные документы по их поддержке, особенно в части лизинга. Также важно переформатировать работу с муниципалитетами, учитывая их планы развития. Каждая территория должна иметь свой вектор развития, который позволит эффективно использовать бюджетные средства и создать необходимую инфраструктуру для жителей. Местные предприниматели должны иметь возможность пользоваться нашими мерами поддержки, не ощущая удаленности от краевого центра», — заключил губернатор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.