Уборку помещений в пермском зоопарке оценили в 15 млн рублей Уборку нужно будет проводить ежедневно с 15 апреля по 31 декабря

В Перми ищут подрядчика для уборки и содержания зданий и помещений на территории зоопарка. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, уборку нужно будет проводить ежедневно с 15 апреля по 31 декабря. Все помещения общественного пользования должны быть убраны до момента открытия зоопарка, поддерживающая уборка в них производится постоянно в течение всего периода работы до закрытия согласно режиму работы по сезонам. Кроме этого, не реже одного раза в месяц нужно проводить генеральную уборку всех помещений и не реже одного раза в полгода мыть окна и витражи.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,9 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 апреля включительно.

