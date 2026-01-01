Содержание площадок для дрессировки собак в шести районах Перми оценили в 4,8 млн рублей Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 апреля

Администрация Перми

В Перми ищут подрядчика, который займётся содержанием площадок для выгула и дрессировки собак. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит работать в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми. Всего - 17 площадок. В течение года потребуется очищать их территории от снега, посыпать дорожки песком, убирать мусор и экскременты, заменять песчано-гравийную смесь.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 4,8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 апреля.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.