В Перми экс-руководителю завода «Машиностроитель» Сергею Мезенцеву продлили домашний арест Он не смог обжаловать меру пресечения Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил в силе постановление нижестоящей инстанции о продлении мер пресечения Сергею Мезенцеву, экс-главе ЗАО «Пермский завод «Машиностроитель». Он будет находиться под домашним арестом до 21 мая.

Мезенцеву предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в присвоении средств, совершенном с использованием служебного положения, также в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году начальник завода и его сообщники совершили мошеннические действия при закупке оборудования для модернизации оборонного предприятия. Размер причиненного ущерба превысил 100 млн руб.

В рамках этого же уголовного производства были арестованы Виталий Волчек, также бывший руководитель завода «Машиностроитель", и предприниматели из Коломны Андрей Рожков и Дмитрий Зайцев. Все трое будут содержаться под стражей до 21 мая.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.